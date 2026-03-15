Кремль подтвердил готовность к мирному диалогу на фоне успехов в зоне СВО
Россия готова к дипломатическому урегулированию по Украине, несмотря на позитивную динамику на фронте. Об этом газете Financial Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент (РФ Владимир) Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.
Однако Украина не может пойти на переговоры без одобрения Европы, которая уже несколько лет упорно вкладывает деньги в свой проект. Ранее Песков заявил, что в Кремль приезжал переговорщик из Франции, однако никаких позитивных сигналов оттуда он с собой не привёз.
