Отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных

В семье главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского произошла личная драма. Отец военачальника, 86-летний Станислав Прокофьевич, находится в тяжёлом состоянии и уже не узнаёт родных, сообщает Telegram-канал Mash.

У пенсионера диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона. Он с трудом говорит и почти не двигается. Врачи ежедневно работают над тем, чтобы поставить его на ноги — используют специальную обувь и помогают разрабатывать суставы. Сил хватает только на то, чтобы недолго постоять у кровати.

Из родных мужчина узнаёт только жену, которая постоянно находится рядом. Женщина надеется, что супруг сможет хотя бы сидеть в коляске для прогулок. Недавнее обследование выявило у него новообразование в правой лобной части, но оно оказалось доброкачественным и не угрожает жизни.