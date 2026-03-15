Отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных
Обложка © ТАСС / Zuma
В семье главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского произошла личная драма. Отец военачальника, 86-летний Станислав Прокофьевич, находится в тяжёлом состоянии и уже не узнаёт родных, сообщает Telegram-канал Mash.
У пенсионера диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона. Он с трудом говорит и почти не двигается. Врачи ежедневно работают над тем, чтобы поставить его на ноги — используют специальную обувь и помогают разрабатывать суставы. Сил хватает только на то, чтобы недолго постоять у кровати.
Из родных мужчина узнаёт только жену, которая постоянно находится рядом. Женщина надеется, что супруг сможет хотя бы сидеть в коляске для прогулок. Недавнее обследование выявило у него новообразование в правой лобной части, но оно оказалось доброкачественным и не угрожает жизни.
В начале ноября стало известно, что отец главкома ВСУ Александра Сырского проходил лечение в подмосковной клинике, после выписки он вернулся во Владимир. Общая сумма, оплаченная Сырским за лечение отца в российских клиниках, достигла 6 миллионов рублей. На Новый год главком ВСУ вновь оплатил услуги частного медцентра в России, чтобы обеспечить уход тяжелобольному Станиславу Прокофьевичу в праздничные дни.
