Отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных

Обложка © ТАСС / Zuma

В семье главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского произошла личная драма. Отец военачальника, 86-летний Станислав Прокофьевич, находится в тяжёлом состоянии и уже не узнаёт родных, сообщает Telegram-канал Mash.

У пенсионера диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона. Он с трудом говорит и почти не двигается. Врачи ежедневно работают над тем, чтобы поставить его на ноги — используют специальную обувь и помогают разрабатывать суставы. Сил хватает только на то, чтобы недолго постоять у кровати.

Из родных мужчина узнаёт только жену, которая постоянно находится рядом. Женщина надеется, что супруг сможет хотя бы сидеть в коляске для прогулок. Недавнее обследование выявило у него новообразование в правой лобной части, но оно оказалось доброкачественным и не угрожает жизни.

Отец главкома ВСУ тайно вывезен из клиники под Москвой: что известно о его состоянии

В начале ноября стало известно, что отец главкома ВСУ Александра Сырского проходил лечение в подмосковной клинике, после выписки он вернулся во Владимир. Общая сумма, оплаченная Сырским за лечение отца в российских клиниках, достигла 6 миллионов рублей. На Новый год главком ВСУ вновь оплатил услуги частного медцентра в России, чтобы обеспечить уход тяжелобольному Станиславу Прокофьевичу в праздничные дни.

