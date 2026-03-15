США вновь поставляют вольфрам в Россию после перерыва в 2 года

Россия вновь начала покупать вольфрам у США, что произошло впервые за последние два года. Информация о закупках появилась в базе данных американской статистической службы. В январе текущего года российские заказчики приобрели у Штатов вольфрама на 5 тысч долларов.

Последний раз подобные поставки проводились в августе 2023 года, тогда их сумма достигала 2,5 тысячи долларов. Сейчас доля России в общем сегменте закупок у американской стороны составляет менее 1%. В лидерах находятся Мексика (20,9% всех поставок), Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%).

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что США намерены восстановить санкции против российской нефти после того, как ситуация на мировом энергетическом рынке стабилизируется. По словам американского лидера, временное смягчение ограничений связано с резким ростом цен на энергоресурсы, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Вашингтон рассчитывает, что рынок успокоится, после чего санкционная политика будет пересмотрена.