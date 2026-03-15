Поддубный показал видео налёта роя FPV-дронов на технику и пеший десант ВСУ

Военнослужащие 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» сорвали ротацию украинских сил на Красноармейском направлении, применив тактику роя дронов. Видео в телеграм-канале опубликовал военкор Евгений Поддубный.

Рой FPV-дронов атакует украинскую технику на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Тактика применения дронов роем показывает свою эффективность на Красноармейском направлении», — написал он.

Поддубный рассказал, что российские военные одновременно задействовали несколько дронов-камикадзе, чтобы уничтожить обездвиженную технику и ликвидировать спешившийся десант. На кадрах видно, как четыре беспилотника с интервалом в секунды поражают цели на дороге — в ранее подбитую бронемашину устремляются сразу три барражирующих боеприпаса.

Ранее военный эксперт предложил использовать беспилотники с РЛС на основе активной фазированной антенной решётки для защиты России для защиты от ударов вглубь страны. По его словам, два-три таких БПЛА, выполняющих патрулирование вдоль границы, могли бы выполнять функции самолётов дальнего радиолокационного обнаружения.