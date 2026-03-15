Генконсульство России в Исфахане приостановило работу

Генеральное консульство России в иранском городе Исфахан временно прекратило приём граждан. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«В связи с текущей ситуацией Генконсульство РФ в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приёма будет сообщено дополнительно», — предупредила дипмиссия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что здание российского генконсульства в Исфахане повреждено во время атаки на администрацию провинции. В результате взрывной волной отбросило нескольких сотрудников, однако обошлось без жертв и серьёзных травм. Захарова назвала нападения на дипломатические представительства вопиющим нарушением базовых норм международного права.