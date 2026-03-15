Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:01

Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m_sovinskii

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ядерное оружие не будет размещено на территории страны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции премьеров Северной Европы и Канады.

«У нас есть чёткая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — подчеркнул Стёре.

TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «продвинутой ядерной доктрине», согласно которой французское ядерное оружие будет защищать всю Европу. В инициативу уже вошли восемь стран, которые смогут участвовать в учениях Франции.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar