Норвегия отказалась размещать у себя ядерное оружие

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ядерное оружие не будет размещено на территории страны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции премьеров Северной Европы и Канады.

«У нас есть чёткая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — подчеркнул Стёре.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «продвинутой ядерной доктрине», согласно которой французское ядерное оружие будет защищать всю Европу. В инициативу уже вошли восемь стран, которые смогут участвовать в учениях Франции.