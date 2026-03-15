

15 марта, 12:47

Трамп на встрече с Мерцем выразил уверенность в победе России над Украиной

Обложка © ТАСС / Evan Vucci / АР

Канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Белый дом 3 марта с чёткой миссией. Детали мартовской встречи политика и президента США Дональда Трампа раскрыли в Financial Times.

По данным источников, немецкий канцлер привёз с собой карты и графики, чтобы убедить Дональда Трампа в необходимости усилить давление на Россию. Однако разговор пошёл совсем не по плану Берлина.

Американский лидер не проявил интереса к детальному обсуждению украинского конфликта. Более того, Трамп дал ясно понять: Украина ослабевает, а Россия сохраняет свою мощь, и исход предрешён.

Мерц накинулся с критикой на США за смягчение санкций против российской нефти

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече в Белом доме после нападения США и Израиля на Иран лично объяснил президенту Дональду Трампу ситуацию на украинском театре военных действий, принеся с собой карту Украины. Он заявил, что разговор был доброжелательным и включал обсуждение Ирана, торговых пошлин и Украины. Политик надеется, что смог внести ясность в понимание местной ситуации, подчеркнув, что нынешняя линия фронта должна оставаться на месте и не смещаться дальше на запад.

