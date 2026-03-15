Обломки иранской ракеты могли попасть в резиденцию консула США в Израиле

Фрагменты иранской ракеты, предположительно, достигли здания резиденции американского консула в Израиле. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera без дополнительных подробностей.

Сейчас в центральной части Израиля объявлена воздушная тревога. Армия предупредила о новом пуске ракет с территории Ирана. После сигналов тревоги в небе над Тель-Авивом была слышна череда взрывов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что обеспокоена развитием событий после того, как Вашингтон сместил фокус внимания с Украины на Иран. Чиновница пожаловалась на соперничество между Израилем и Киевом за одни и те же вооружения.