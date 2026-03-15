Эпштейн мог поставлять девочек в сексуальное рабство египетскому миллиардеру Аль-Файеду

Появились данные о возможной связи Джеффри Эпштейна с египетским миллиардером Мохаммедом Аль-Файедом — жертва заявила, что финансист отдал её для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на показания пострадавшей.

По словам женщины, когда ей было 17 лет, Эпштейн завлёк её на яхту в Сен-Тропе, где состоялась встреча с владельцем лондонского универмага Harrods. Аль-Файед сначала делал непристойные замечания, а затем изнасиловал её. Потерпевшая утверждает, что не могла покинуть судно до его возвращения к берегу.

«Жертва Джеффри Эпштейна заявила, что была передана Мохаммеду Аль-Файеду, что стало первым сообщением о связи между двумя сексуальными преступниками», — указано в материале газеты Times.

На яхте, предположительно, также присутствовал брат Аль-Файеда.

Мохаммед аль-Файед — египетский бизнесмен, которому принадлежали лондонский универмаг Harrods, парижский отель Ritz и футбольный клуб «Фулхэм». В 2013 году его состояние составляло 1,4 миллиарда долларов, и он занимал 1031-е место в рейтинге миллиардеров мира. Он скончался в 2023 году.