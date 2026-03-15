Пьяный рецидивист угнал «Ладу» с ключами в зажигании и поехал домой по тротуарам

В Урюпинске произошла криминальная история с лёгкой добычей. Местная жительница лишилась автомобиля. 24-летняя девушка припарковала «Ладу 211440» во дворе и не позаботилась о сигнализации. Ночью её машиной заинтересовался пьяный прохожий.

«Заявительница пояснила, что ключи оставила в зажигании, а само транспортное средство не было оборудовано сигнализацией и закрывалось с помощью центрального замка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

29-летний ранее судимый мужчина заметил открытый багажник и ключи, сел за руль и поехал домой. Далеко уехать не удалось. Патруль ДПС заметил нарушителя: он ехал по тротуару, а потом влетел в бордюр. Выяснилось, что прав у него нет, а алкоголь в крови — есть. Машина с повреждениями отправилась на спецстоянку.

Возбуждены дела за угон и повторное пьяное вождение. Расследование продолжается.

