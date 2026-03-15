Собянин: ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве
Три беспилотника, направлявшихся к Москве, сбиты силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Напомним, Киев уже вторые сутки пытается атаковать Москву беспилотниками. Сегодня на подступах к столице в ходе массированного обстрела сбили более 30 дронов. Украинская атака 14 марта стала самой масштабной с начала года — тогда уничтожили 65 БПЛА.
