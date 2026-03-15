У семьи главкома ВСУ кончаются деньги на лечение его отца в российской клинике
Обложка © ТАСС / ЕРА
86-летний отец главкома ВСУ Александра Сырского может остаться без реабилитации в подмосковной клинике — у семьи заканчиваются деньги. Станислав Сырский находится на лечении с июня 2025 года. За ним ухаживает жена, а сын Олег оплачивает одноместную палату стоимостью 40,5 тысячи рублей в сутки. В эту сумму входят ЛФК, физиотерапия и трёхразовое питание, пишет Mash.
В месяц лечение обходится примерно в 1,2 миллиона рублей. За девять месяцев на реабилитацию ушло уже больше 11 миллионов. До этого Сырский-старший лечился в Европейском медицинском центре, где некогда лежала Анастасия Заворотнюк. Врачи настаивают на необходимости дальнейшей реабилитации, но деньги у семьи заканчиваются.
При этом, согласно украинским отчётам, в прошлом году главком ВСУ Александр Сырский получил к окладу +20 млн гривен — это примерно 36 миллионов рублей.
Напомним, отец Сырского, 86-летний Станислав Прокофьевич, находится в тяжёлом состоянии и уже не узнаёт родных. У него диагностирована болезнь Паркинсона. На Новый год главком ВСУ вновь оплатил для отца услуги частного медцентра в России.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.