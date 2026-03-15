15 марта, 13:08

Российский дрон ударил по блокпосту с бойцами ВСУ под Черниговом

Российские военные атаковали при помощи дрона блокпост в Черниговской области, один украинский военный ликвидирован, ещё несколько бойцов ВСУ пострадали. Об этом рассказал в соцсети глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Блокпост располагался у села Новосёловка Черниговского района. Как уточнил украинский чиновник, сейчас продолжается детонация боеприпасов, сброшенных с беспилотника. Ликвидированных бойцов ВСУ может оказаться больше — их число уточняется.

Ранее сообщалось, что российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА в Днепропетровской области — противник бежал, бросив технику и документы.

