«Будем выносить!» ВСУ без боя сдали подземный бункер с кучей ценных трофеев и Starlink

Российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА в Днепропетровской области — противник бежал, бросив технику и документы. Об этом сообщает телеграм-канал «Чёрные ножи» со ссылкой на бойцов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».

Укреплённый бункер у села Сосновка достался без боя. Украинские операторы дронов покинули позицию в спешке, испугавшись наступления. Внутри остались ноутбуки, планшет Apple, рации, жёсткие диски, несколько беспилотников, терминалы Starlink и документы, подтверждающие принадлежность к 57-й бригаде.

«Забираем всё!» — доложил командир группы.