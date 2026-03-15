Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Будем выносить!» ВСУ без боя сдали подземный бункер с кучей ценных трофеев и Starlink

ВСУ бросили кучу Starlink и сбежали из бункера под Сосновкой при виде российских танков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА в Днепропетровской области — противник бежал, бросив технику и документы. Об этом сообщает телеграм-канал «Чёрные ножи» со ссылкой на бойцов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».

Российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА. Видео © Telegram / Чёрные ножи

Укреплённый бункер у села Сосновка достался без боя. Украинские операторы дронов покинули позицию в спешке, испугавшись наступления. Внутри остались ноутбуки, планшет Apple, рации, жёсткие диски, несколько беспилотников, терминалы Starlink и документы, подтверждающие принадлежность к 57-й бригаде.

«Забираем всё!» — доложил командир группы.

«Лучший оператор» HIMARS на Украине сгорел вместе со своей РСЗО от удара ВС РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что наземные робототехнические комплексы почти полностью взяли на себя обязательства по доставке грузов солдатам на Константиновском участке фронта в Донбассе. Тем временем там не прекращаются тяжёлые бои. Противостояние идёт на южных окраинах города и в прилегающих лесополосах.

Владимир Озеров
