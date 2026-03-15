«Будем выносить!» ВСУ без боя сдали подземный бункер с кучей ценных трофеев и Starlink
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА в Днепропетровской области — противник бежал, бросив технику и документы. Об этом сообщает телеграм-канал «Чёрные ножи» со ссылкой на бойцов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».
Российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА.
Укреплённый бункер у села Сосновка достался без боя. Украинские операторы дронов покинули позицию в спешке, испугавшись наступления. Внутри остались ноутбуки, планшет Apple, рации, жёсткие диски, несколько беспилотников, терминалы Starlink и документы, подтверждающие принадлежность к 57-й бригаде.
«Забираем всё!» — доложил командир группы.
