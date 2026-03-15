15 марта, 12:12

Над девятью регионами России к полудню сбили 125 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Российские системы ПВО за шесть часов сбили 125 украинских беспилотников над девятью регионами. Об отражении атак доложили в Минобороны РФ.

С 8 до 14 часов дежурные расчёты уничтожили дроны самолётного типа над Брянской, Московской, Калужской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Курской и Тверской областями. Больше всего целей сбито над Брянщиной — 51 аппарат. Над Московским регионом уничтожено 38 БПЛА, из них 28 летели на столицу. В Калужской области ликвидировано 19 дронов.

«15 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Песков объяснил паузу в переговорах по Украине сменой «приоритетов» у США
Напомним, сегодня ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками. Ранее Life.ru сообщал, что на подступах к столице сбили 27 дронов, однако уже скоро были уничтожены ещё два. Из-за налёта временно приостановили работу все аэропорты города. Пассажиров просят уточнять статус рейсов — возможны изменения в расписании.

Владимир Озеров
