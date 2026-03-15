На фоне обострения ситуации в Иране и дефицита ПВО у Киева в Европе всё чаще звучат голоса о необходимости диалога. Один из таких — от финского политика. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X призвал киевского главаря Владимира Зеленского не колебаться и отправиться в Москву на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, предложение российского лидера всё ещё в силе, а дипломатия может удачно завершить эту историю для украинского лидера. Мема также отметил, что Европа в отчаянии ищет системы ПВО для Украины, но 30 ракет Patriot от Германии — капля в море.

Ранее Владимир Зеленский сравнил развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта с многосерийным фильмом «Санта-Барбара», связав текущие проблемы с эскалацией на Ближнем Востоке. По его словам, американцы готовы к встрече, но только на своей территории из-за запрета на выезд по соображениям безопасности. Киевская делегация планировала лететь в Майами или Вашингтон, но Москва предложила Турцию или Швейцарию, и Белый дом не согласился. Зеленский подчеркнул, что всё якобы зависит от американской стороны.