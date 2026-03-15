Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 13:42

Финский политик призвал Зеленского поехать в Москву на переговоры с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На фоне обострения ситуации в Иране и дефицита ПВО у Киева в Европе всё чаще звучат голоса о необходимости диалога. Один из таких — от финского политика. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X призвал киевского главаря Владимира Зеленского не колебаться и отправиться в Москву на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, предложение российского лидера всё ещё в силе, а дипломатия может удачно завершить эту историю для украинского лидера. Мема также отметил, что Европа в отчаянии ищет системы ПВО для Украины, но 30 ракет Patriot от Германии — капля в море.

Зеленский собрался произвести на Украине сотни систем ПВО

Ранее Владимир Зеленский сравнил развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта с многосерийным фильмом «Санта-Барбара», связав текущие проблемы с эскалацией на Ближнем Востоке. По его словам, американцы готовы к встрече, но только на своей территории из-за запрета на выезд по соображениям безопасности. Киевская делегация планировала лететь в Майами или Вашингтон, но Москва предложила Турцию или Швейцарию, и Белый дом не согласился. Зеленский подчеркнул, что всё якобы зависит от американской стороны.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Германия
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Украина
  • Финляндия
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar