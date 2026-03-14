Зеленский заявил о «Санта-Барбаре» на переговорах с Россией

Владимир Зеленский сравнил с многосерийным фильмом развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Он связал текущие проблемы с эскалацией на Ближнем Востоке.

«Там целая «Санта-Барбара» с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», – заявил Зеленский.

По его словам, киевская делегация собиралась лететь на переговоры в Майами или в Вашингтон, но Москва предложила местом встречи Турцию или Швейцарию. Белый дом не пошёл на такой вариант. Зеленский подчеркнул, что всё якобы зависит от американской стороны.