Зеленский заявил о «Санта-Барбаре» на переговорах с Россией
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский сравнил с многосерийным фильмом развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Он связал текущие проблемы с эскалацией на Ближнем Востоке.
«Там целая «Санта-Барбара» с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», – заявил Зеленский.
По его словам, киевская делегация собиралась лететь на переговоры в Майами или в Вашингтон, но Москва предложила местом встречи Турцию или Швейцарию. Белый дом не пошёл на такой вариант. Зеленский подчеркнул, что всё якобы зависит от американской стороны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако конкретных договорённостей о месте и времени следующей встречи пока нет. До этого в американском штате Флорида состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог.
