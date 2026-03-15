Микрофинансовые организации нашли хитрый способ и дальше выдавать займы без биометрии

Микрофинансовые организации начали менять статус на микрокредитные компании, чтобы отсрочить действие закона о биометрии. С 1 марта 2026 года МФК больше не могут выдавать потребительские онлайн-микрозаймы без подтверждения личности через Единую биометрическую систему. Мера направлена на борьбу с мошенничеством, но создала сложности как для компаний, так и для клиентов, пишет Baza.

Проблема в том, что системой пользуются далеко не все. За весь 2025 год в ней зарегистрировались только 9 миллионов человек, и далеко не каждый сделал это ради займов. Чтобы не терять клиентов, часть МФК начала менять статус на микрокредитные компании (МКК): на них требования о биометрии пока не распространяются. Для МКК эти правила вступят в силу только в 2027 году.

Сейчас в России насчитывается 33 МФК. 7 из них уже меняют статус. Многие из оставшихся передают функцию выдачи займов аффилированным МКК, сообщил аналитик «Эксперт РА» Вадим Крапп.

В итоге у клиентов, которые не хотят регистрироваться в биометрической системе, остаётся два варианта: оформлять займы офлайн или обращаться в МКК. Однако условия там, как правило, менее выгодные — ставки выше, сроки короче, а максимальная сумма ограничена 500 тысячами рублей.

