Рецидивистка с отсрочкой попалась на сбыте килограмма мефедрона в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция перекрыла канал поставки крупной партии наркотиков. Женщина попала в руки правоохранителей с грузом, который тянет на особо крупный размер. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Рецидивистка с отсрочкой попалась на сбыте мефедрона в особо крупном размере.

Инцидент произошёл 12 марта на Хасанской улице. При досмотре 32-летней дамы нашли пакет с почти килограммом мефедрона. Задержанная призналась, что работает в одном из наркошопов и занимается оптовыми поставками. На неё завели уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Фигурантка арестована.

«При этом женщина уже была ранее судима и в настоящий момент находилась на отсрочке от реального отбытия наказания по аналогичному делу», — рассказали в полиции.

Ранее в Иркутске полиция задержала 22-летнего молодого человека, который пытался пронести наркотики в сумке и трусах. Патрульные заметили его и спросили о запрещённых веществах, он занервничал и признался, что при нём один пакет. При досмотре нашли 28 пакетиков с предположительно мефедроном общим весом более 26 граммов.