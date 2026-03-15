Трое в балаклавах избили судью в Днепропетровске и попытались её похитить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Vlasenko

В Днепропетровске совершено нападение на судью Индустриального районного суда. Об этом сообщил совет судей Украины.

Судья после нападения. Видео © «Плохой Днепр»

Инцидент произошёл 13 марта в 17:00 по местному времени. У подъезда собственного дома на женщину напали трое неизвестных в балаклавах на машине без номеров. Злоумышленники ударили судью по голове, применили перцовый баллончик и пытались силой посадить её в автомобиль. Помешал похищению муж потерпевшей, который также пострадал.

Сейчас женщина находится в больнице с тяжёлой травмой головы. Мотивы нападения выясняются. Совет судей заявил, что инициирует ограничение доступа к информации о месте жительства судей и членов их семей.

Десятки украинцев напали на сотрудников ТЦК под Полтавой, 6 из них уже отправили в ВСУ

Несколько дней назад в Закарпатской области вспыхнул конфликт между цыганами и сотрудниками ТЦК, приехавшими в село за призывником. Местные жители с палками разбили окна служебного автобуса и попытались вытащить из него военкома.

