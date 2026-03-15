Волонтёр рехаба скрутил наволочками пациента и забил до смерти ногами

В Дагестане 34-летний волонтёр рехаба связал наволочками пациента и избил его ногами, после чего пострадавший скончался. Свои действия подозреваемый объяснил якобы агрессивностью со стороны потерпевшего. Волонтёр осуждён на 7 лет и 4 месяца тюрьмы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«В январе 2025 года подсудимый, работавший на общественных началах в реабилитационном центре «Аманат» в г. Каспийске, осознавая, что пациент нуждается в квалифицированной медицинской помощи, связал его наволочками, после чего нанёс множественные удары ногами по различным частям тела. Впоследствии потерпевший скончался», — уточнили в суде.

Дело рассматривалось по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину подсудимый признал. Кроме тюремного срока, ему назначено в качестве наказания взыскание морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Ранее в Барнауле полицейские задержали семерых подозреваемых в организации подпольного реабилитационного центра, где пациентам вместо лечения продавали психотропные вещества. Препараты приобретали в аптеках по поддельным рецептам.