Канадец сбросил 136 кг за четыре года и обрёл новую жизнь

Житель Канады Джесси Малли доказал, что чудеса случаются, если не сдаваться. За четыре года он похудел на 136 килограммов, изменив образ жизни и мышление. Об этом рассказал Daily Mail.

Путь к трансформации начался в 2022 году. До этого Малли весил около 254 килограммов, работал удалённо в техподдержке и страдал от игровой зависимости. Диеты не помогали — срывы лишь увеличивали вес. Всё изменилось после просмотра видео на YouTube. Главный посыл, который он усвоил: «Никогда нельзя сдаваться». Даже если прогресс медленный, бывают срывы и морально тяжело.

На следующий день Малли начал действовать. Он перешёл на белковую диету, стал ходить по лестницам, купил VR-шлем, чтобы двигаться во время игр. В 2023-м добавились тренировки в зале. В 2025-м ему сделали операцию по удалению обвисшей кожи.

«Я люблю себя и свою новую жизнь больше, чем когда-либо любил еду», — говорит теперь канадец.

Ранее Life.ru писал, что актёр Стас Дужников, известный по роли Лёни в сериале «Воронины», сильно похудел и опубликовал свежее видео, которое повергло поклонников в шок. В прошлом году он решился на радикальную меру — резекцию желудка, после которой, по словам медиков, вернуть прежние формы крайне сложно. Судя по кадрам, Дужникову удалось добиться впечатляющих результатов, и фанаты обсуждают его преображение, гадая, сколько килограммов он сбросил.