15 марта, 14:13

Пожар на нефтебазе под Тихорецком полностью потушен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края, возникшее в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, полностью ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«На нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

ПВО отразила ночную волну атак 170 украинских беспилотников на регионы России
Напомним, что под Тихорецком обломки сбитого украинского дрона упали на территорию нефтебазы и спровоцировали пожар. Пострадавших нет, однако были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Восстанавливать инфраструктуру начнут после осмотра территории специалистами.

Наталья Афонина
