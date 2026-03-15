Пожар на нефтебазе под Тихорецком полностью потушен

Возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края, возникшее в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, полностью ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Напомним, что под Тихорецком обломки сбитого украинского дрона упали на территорию нефтебазы и спровоцировали пожар. Пострадавших нет, однако были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Восстанавливать инфраструктуру начнут после осмотра территории специалистами.