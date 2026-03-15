«Да, я жив»: В TikTok завирусился аккаунт Эпштейна с галочкой и миллионом подписчиков

В TikTok внезапно появился подтверждённый аккаунт человека, назвавшегося Джеффри Эпштейном. В описании значится фраза «Да, я жив». Аккаунт уже получил «галочку» — значок верификации, который, по правилам соцсети, полагается только реальным людям, компаниям или организациям.

Меньше чем за сутки канал собрал миллион подписчиков. Контент при этом более чем скромный: в основном видео, где якобы Эпштейн прогуливается по пляжу под музыку.

Платформа пока не комментирует, как именно был верифицирован этот аккаунт и имеет ли он отношение к покойному финансисту.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребёнка одной из своих жертв. По данным СМИ, сам финансист якобы упоминал об этом и демонстрировал фотографии женщины с малышом в своём особняке в Нью-Йорке. Журналисты также писали о его интересе к идеям «улучшения человеческой популяции» с помощью генетики и технологий.