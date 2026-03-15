15 марта, 14:35

«Да, я жив»: В TikTok завирусился аккаунт Эпштейна с галочкой и миллионом подписчиков

Обложка © X / CrimesReais

В TikTok внезапно появился подтверждённый аккаунт человека, назвавшегося Джеффри Эпштейном. В описании значится фраза «Да, я жив». Аккаунт уже получил «галочку» — значок верификации, который, по правилам соцсети, полагается только реальным людям, компаниям или организациям.

Меньше чем за сутки канал собрал миллион подписчиков. Контент при этом более чем скромный: в основном видео, где якобы Эпштейн прогуливается по пляжу под музыку.

Платформа пока не комментирует, как именно был верифицирован этот аккаунт и имеет ли он отношение к покойному финансисту.

Стармер извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона послом США

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребёнка одной из своих жертв. По данным СМИ, сам финансист якобы упоминал об этом и демонстрировал фотографии женщины с малышом в своём особняке в Нью-Йорке. Журналисты также писали о его интересе к идеям «улучшения человеческой популяции» с помощью генетики и технологий.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.

Александра Мышляева
