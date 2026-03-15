Уже 850 человек погибли и тысячи ранены от ударов Израиля в Ливане

Число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи, сообщил Минздрав республики.

«С тех пор как 2 марта, почти две недели назад, Израиль усилил атаки на страну, погибли по меньшей мере 850 человек и 2 105 получили ранения», — приводит заявление Минздрава телеканал Al Mayadeen.

Ещё совсем недавно сообщалось о 826 погибших и 2009 пострадавших от израильских атак в Ливане. На тот момент среди них было 109 детей и 65 женщин. В пятницу сообщалось о 773 погибших.