Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 15:00

Уже 850 человек погибли и тысячи ранены от ударов Израиля в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи, сообщил Минздрав республики.

«С тех пор как 2 марта, почти две недели назад, Израиль усилил атаки на страну, погибли по меньшей мере 850 человек и 2 105 получили ранения», — приводит заявление Минздрава телеканал Al Mayadeen.

Ещё совсем недавно сообщалось о 826 погибших и 2009 пострадавших от израильских атак в Ливане. На тот момент среди них было 109 детей и 65 женщин. В пятницу сообщалось о 773 погибших.

В Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar