В Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН
© Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec
Позиция Временных сил ООН на юге Ливана подверглась обстрелу. Один военнослужащий получил ранения, сообщила представитель миссии Кэндис Адрель.
«Прошлой ночью один из наших объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль получил повреждение, предположительно, в результате огня из тяжелого пулемёта, что привело к возникновению пожара. Один из миротворцев получил лёгкое ранение, направляясь в укрытие. Мы начали расследование этого инцидента», — сказала Адрель.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара Израиля по центру здравоохранения на юге Ливана погибли как минимум 12 медицинских работников. За всё время эскалации в стране погибли почти 500 человек.
