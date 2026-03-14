14 марта, 14:56

В Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

Позиция Временных сил ООН на юге Ливана подверглась обстрелу. Один военнослужащий получил ранения, сообщила представитель миссии Кэндис Адрель.

«Прошлой ночью один из наших объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль получил повреждение, предположительно, в результате огня из тяжелого пулемёта, что привело к возникновению пожара. Один из миротворцев получил лёгкое ранение, направляясь в укрытие. Мы начали расследование этого инцидента», — сказала Адрель.

Израиль планирует масштабное наземное вторжение в Ливан по сценарию Газы

Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара Израиля по центру здравоохранения на юге Ливана погибли как минимум 12 медицинских работников. За всё время эскалации в стране погибли почти 500 человек.

Александра Мышляева
