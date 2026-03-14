12 медиков погибли при ударе Израиля по центру здравоохранения в Ливане

В результате удара Израиля по центру здравоохранения на юге Ливана погибли как минимум 12 медицинских работников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанское государственное агентство.

Ранее сообщалось о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры Ирана в результате американских и израильских ударов. Пострадали 9 669 объектов, включая 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих зданий.