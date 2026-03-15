Россиянка неделю лечила дочь от «редкой болезни», но дело оказалось во фломастере

В Томске женщина почти неделю лечила дочь от «редкого аллергического заболевания», которое проявлялось жуткими розовыми кругами под глазами. Однако финал истории оказался неожиданным. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

10-летняя школьница пожаловалась маме на плохое самочувствие и яркие пятна возле глаз. Мать ребёнка решила, что дело очень серьёзное. В больнице врач осмотрел девочку, у неё даже была зафиксирована небольшая температура. Также несовершеннолетняя пожаловалась на тошноту. Всё это озадачило педиатра. Семью направили к аллергологу, но результата это не принесло.

Мать боялась, что у дочери хромгидроз — редкое заболевание, при котором потовые железы на веках могут выделять пигмент. В больнице предложили госпитализацию, чтобы взять полный спектр анализов для постановки диагноза. Только на пятый день хождений по клиникам девочка сама призналась, что вовсе не больна, а круги под глазами — это проделки с фломастерами ради того, чтобы пропустить школу. Несовершеннолетняя рассказала, что каждое утро подрисовывала себе круги ради имитации тяжёлой болезни.

А в Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в канализационный колодец, который оказался открытым и был скрыт под снегом. Прокуратура организовала проверку. Предстоит установить, кто отвечает за содержание коммунального объекта.