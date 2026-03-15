Полиция Израиля показала момент падения кассетного боеприпаса рядом с людьми в Тель-Авиве

Правоохранительные органы Израиля показали запись с камеры наблюдения, на которой запечатлён момент падения кассетного боеприпаса в районе Тель-Авива — рядом с находившимися на улице людьми. В пресс-службе полиции сообщили, что жертв удалось избежать, лишь трое мирных жителей получили незначительные травмы.

Полиция Израиля показала момет падения кассетного боеприпаса рядом с людьми. Видео © Пресс служба Полиции Израиля

«Недавно в районе Тель-Авива начался ракетный обстрел — во время стрельбы упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах. На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, и рядом с ними упала кассетная ракета», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фрагменты иранской ракеты, предположительно, достигли здания резиденции американского консула в Израиле. Сейчас в центральной части страны объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля предупредила о новом пуске ракет с территории Ирана. После сигналов тревоги в небе над Тель-Авивом была слышна череда взрывов.