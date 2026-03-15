Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 15:59

Полиция Израиля показала момент падения кассетного боеприпаса рядом с людьми в Тель-Авиве

Правоохранительные органы Израиля показали запись с камеры наблюдения, на которой запечатлён момент падения кассетного боеприпаса в районе Тель-Авива — рядом с находившимися на улице людьми. В пресс-службе полиции сообщили, что жертв удалось избежать, лишь трое мирных жителей получили незначительные травмы.

Полиция Израиля показала момет падения кассетного боеприпаса рядом с людьми. Видео © Пресс служба Полиции Израиля

«Недавно в районе Тель-Авива начался ракетный обстрел — во время стрельбы упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах. На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, и рядом с ними упала кассетная ракета», говорится в сообщении.

Каллас сделала истеричное заявление о соперничестве Израиля и Украины за оружие
Каллас сделала истеричное заявление о соперничестве Израиля и Украины за оружие

Ранее сообщалось, что фрагменты иранской ракеты, предположительно, достигли здания резиденции американского консула в Израиле. Сейчас в центральной части страны объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля предупредила о новом пуске ракет с территории Ирана. После сигналов тревоги в небе над Тель-Авивом была слышна череда взрывов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Обложка © Пресс служба Полиции Израиля

Наталья Афонина
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar