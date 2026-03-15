У белых медведей Кая и Герды из Новосибирска родился седьмой детёныш

В Новосибирском зоопарке пополнение: белая медведица Герда родила седьмого детёныша. Малыш появился на свет ещё 7 декабря 2025 года, но в зоопарке сообщили об этом только сейчас — чтобы не тревожить мать и новорождённого.

«Белая медведица Герда родила медвежонка. Пол медвежонка ещё не определён. Это будет сделано позже, во время первого ветеринарного осмотра», — сообщили в зоопарке.

Всё это время за Гердой и малышом наблюдали через камеры. Специалисты видят, что медвежонок хорошо ест и развивается. Детёныши белых медведей рождаются слепыми и беспомощными, весят около 600 граммов и первое время почти незаметны рядом с матерью. Герда не покидала логово больше двух месяцев — впервые вышла за едой только 26 февраля. Сейчас медвежонок и сам уже начал выходить на прогулки.

Кай и Герда живут в зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году — тогда родилась Шилка. Этот медвежонок — седьмой по счёту.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опровергла в своём Telegram-канале сообщения СМИ о возможном обмене животными с японским зоопарком. Она заявила, что никаких официальных предложений не поступало и даже если бы они были, зоопарк не стал бы их рассматривать.