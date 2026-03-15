15 марта, 17:10

РЛС международного аэропорта Кувейта повреждена после атаки иранских дронов

Три иранских беспилотника атаковали международный аэропорт Кувейта. Об этом сообщило Министерство обороны эмирата.

В результате удара повреждена радиолокационная система воздушной гавани. По данным ведомства, жертв нет.

КСИР заявил о разгроме вертолётной базы США в Кувейте

Тем временем глава Минэнерго США Крис Райт спрогнозировал скорое завершение ближневосточного конфликта. В интервью прессе он оптимистично заявил, что всё закончится в течение нескольких недель

BannerImage
Юрий Лысенко
