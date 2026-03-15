Пушилин: ВС РФ продвигаются к Славянску после освобождения трёх сёл

Российские войска продолжают продвижение в направлении Славянска. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Касательно Славянска: здесь продвижение мы видим, и особенно это после освобождения на прошлой неделе Дробышева, Яровой, Соснового», — сказал Пушилин.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили комбинированный ВС РФ удар по украинскому ВПК и энергетическим объектам, обеспечивающим работу армии. Атака велась с использованием сухопутных, воздушных и морских платформ, а также ударных дронов — цели поражались высокоточными боеприпасами большой дальности.