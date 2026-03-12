Добровольцы Южной группировки уничтожили дронами комплекс Azimuth ВСУ

Операторы FPV-дронов Добровольческого корпуса Южной группировки уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки Azimuth Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оборудование было обнаружено в ходе воздушной разведки неподалеку от линии фронта. Комплекс позволял ВСУ отслеживать российские беспилотники, пеленговать их по сигналам и вести мониторинг радиочастот.

Azimuth представлял серьёзную угрозу для дронов РФ, так как мог засекать их ещё на подлёте. Однако на этот раз разведчики противника сами попали в объектив и не успели среагировать.

После обнаружения цели операторы нанесли точный удар. Дорогостоящий комплекс был полностью уничтожен, лишив ВСУ важного элемента системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.