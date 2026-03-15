Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ у Александровки и Коровьего Яра

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился свежими новостями с линии фронта. По его словам, боевые действия развернулись на Краснолиманском направлении.

«Боевые действия развернулись, и есть продвижение наших подразделений на этом [Краснолиманском] направлении, в районе Александровки и Коровьего Яра», — сказал Пушилин на видео в своём канале в Max.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на северных рубежах республики, отметив, что до Славянска остались считанные километры, но расслабляться рано — вопрос не будет решён завтра. Основная проблема — труднопроходимая и сильно пересечённая местность на подступах к городу, которая серьёзно осложняет наступление.