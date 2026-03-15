Собянин: Над Москвой сбит ещё один беспилотник
Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников на столицу. Уничтожен ещё один БПЛА, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила ещё восемь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, и только за утро 15 марта сбито более 30 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о жертвах и разрушениях нет. К настоящему моменту число сбитых дронов превышает 40 БПЛА.
