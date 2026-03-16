Бахрейн и Кувейт вновь продлили закрытие неба для авиации

Бахрейн и Кувейт в 16-й раз подряд продлили режим закрытия своего воздушного пространства для полётов авиации. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Ограничения продлены до 04:00 по всемирному времени (07:00 мск) понедельника, 16 марта. В Бахрейне возможны отдельные рейсы из аэропорта Манамы по спецразрешениям — только кратчайшим коридором в сторону Саудовской Аравии.

Небо над двумя странами закрыли ещё 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее стало известно, что три иранских беспилотника атаковали международный аэропорт Кувейта. В результате удара была повреждена радиолокационная система воздушной гавани. По данным ведомства, жертв нет.