Омбудсмен посетовала, что украинцы легко изучают русский язык

Высказывание украинского языкового омбудсмена вызвало резонанс после интервью на телевидении. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что украинцы легко осваивают русский язык и призвала специалистов изучить причины этого явления.

По её словам, к вопросу стоит подключить нейролингвистов, чтобы исследовать особенности восприятия и распространения русского языка. Ивановская считает, что его влияние связано с историческими и психологическими факторами.

«Русский язык равен наглости, такой вот надменности… Это происходит потому, что русский – язык силы», – заявила она в интервью украинскому «Пятому каналу».

При этом омбудсмен подчеркнула, что, по её мнению, украинцы достаточно быстро осваивают русский язык. Именно поэтому, считает она, необходимо научно изучить причины такой языковой восприимчивости.

