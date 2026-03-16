16 марта, 05:16

Звёздное семейство панд из Московского зоопарка ждут гостей на праздник в честь себя

16 марта отмечается Международный день панд. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что главная звёздная обитательница — панда Катюша — приглашает всех желающих разделить этот праздник вместе с ней.

Гостей готовы встретить и её родители — Диндин и Жуи. Посетителей ждут радость, вдохновение и, конечно, порция очарования от главного семейства зоопарка.

В преддверии торжества киперы порадовали маму Катюши, панду Диндин, необычными подарками: бамбуковой фигуркой в виде панды и изящной дамской сумочкой. Она с аппетитом всё съела и осталась довольна.

Звёздное семейство панд из Московского зоопарка ждут гостей на праздник. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Ранее Life.ru рассказывал, что панды Жуи, Диндин и Катюша получили праздничные подарки по случаю наступления китайского Нового года — игрушку из сена, фруктовый торт со льдом и даже «коня» из бамбука. Разделить радость праздника пришли почётные гости: полномочный министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй и прославленная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севостьянова.

Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Артём Гапоненко
