Звёздное семейство панд из Московского зоопарка ждут гостей на праздник в честь себя

16 марта отмечается Международный день панд. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что главная звёздная обитательница — панда Катюша — приглашает всех желающих разделить этот праздник вместе с ней.

Гостей готовы встретить и её родители — Диндин и Жуи. Посетителей ждут радость, вдохновение и, конечно, порция очарования от главного семейства зоопарка.

В преддверии торжества киперы порадовали маму Катюши, панду Диндин, необычными подарками: бамбуковой фигуркой в виде панды и изящной дамской сумочкой. Она с аппетитом всё съела и осталась довольна.

Видео © Telegram / Светлана Акулова