Депутаты Европарламента «прописали» Иран в Болгарии, Турции и Афганистане

В Европарламенте разразился скандал после того, как несколько депутатов не смогли найти Иран на карте мира. Видео было снято в начале марта, но широкую огласку получило только на минувших выходных, вызвав возмущение пользователей, пишет Le Parisien.

Кадры запечатлели, как евродепутаты ошибочно указывают другие страны, в том числе Афганистан и Саудовскую Аравию вместо Ирана. Социалистка Эмма Рафовиц ткнула в Болгарию, а Фабьенн Келлер из партии «Возрождение» перепутала Иран с Турцией.

«Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются её [войну] осудить!» — иронично прокомментировала ситуацию представительница левой партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри.

Тем временем боевые действия на Ближнем Востоке могут больно ударить по кошелькам европейцев. Аналитики предупреждают: Старый Свет оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом. Ключевым фактором станет продолжительность боёв.