Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 04:49

Над Ульяновской областью ПВО отразила атаку пяти украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Над Ульяновской областью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских БПЛА, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, пострадавших нет, а спецслужбы продолжают работать на местах падения дронов.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Пострадавших нет», – написал Русских в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что силы безопасности полностью контролируют ситуацию и принимают меры для предотвращения угрозы.

Три московских аэропорта работают по согласованию из-за временных ограничений

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве с полуночи уже уничтожено 38 украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атаки продолжаются, и система ПВО работает без перерывов. Специалисты экстренных служб работают на местах падения дронов.

Юния Ларсон
