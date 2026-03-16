Над Ульяновской областью ПВО отразила атаку пяти украинских беспилотников

Над Ульяновской областью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских БПЛА, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, пострадавших нет, а спецслужбы продолжают работать на местах падения дронов.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Пострадавших нет», – написал Русских в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что силы безопасности полностью контролируют ситуацию и принимают меры для предотвращения угрозы.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве с полуночи уже уничтожено 38 украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атаки продолжаются, и система ПВО работает без перерывов. Специалисты экстренных служб работают на местах падения дронов.