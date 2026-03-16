Макрон призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В соцсети X он сообщил, что призвал Тегеран немедленно прекратить удары по странам региона.

Макрон предупредил, что неконтролируемая эскалация ввергает Ближний Восток в хаос, последствия которого будут ощущаться ещё долгие годы. Он также подчеркнул, что Франция действует исключительно в оборонительных целях — защищает свои интересы, партнёров в регионе и свободу судоходства.

Отдельно французский лидер указал на необходимость как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Макрон заявил, что Франция вместе с европейскими и неевропейскими партнёрами готовит миссию «сугубо оборонного» характера. Она будет защищать танкеры и порты в Ормузском проливе. Но есть одно но. Миссия начнётся только после завершения наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.