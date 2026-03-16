В районе Ямного в Сумской области российские войска уничтожили значительную часть недавно переброшенной 50-й артиллерийской бригады ВСУ, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника агентства ТАСС, огневое воздействие привело к потере живой силы и техники противника, что подтверждается также украинскими некрологами.

Российские силы продолжают контролировать ситуацию, отмечая систематический характер операций против вражеской артиллерии.

«В район Ямного враг перебросил из тыловых районов расчёты сформированной в прошлом году 50-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате нашего систематического огневого воздействия значительная часть орудий и живой силы противника уничтожены», – сообщил собеседник агентства.

Ранее Life.ru писал, что похищенные украинские бойцы теробороны отправлялись в «мясные штурмы» по приказу 225-го штурмового полка. Многие из этих солдат погибли сразу после прибытия на передовую. Даже украинские издания признают случаи потерь, а критика действий полка вызывает угрозы в адрес журналистов и общественных деятелей.