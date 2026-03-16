Волгоград поставила на уши загадочная смерть девушки, которой «‎на вид от 16 до 40 лет»

В Волгограде возле подъезда жилого дома обнаружили девушку без признаков жизни. Инцидент произошёл на улице Кропоткина в Тракторозаводском районе города, сообщил V1.RU.

На место быстро приехала бригада скорой помощи, однако спасти девушку медикам не удалось. Свидетели происшествия по-разному оценивают возраст погибшей. Одни считают, что ей было около сорока лет, другие предполагают, что девушке могло быть всего 16–17 лет.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и проверяют все возможные версии произошедшего.

