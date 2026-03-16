Российский морпех Хищник сбил пять самолётов и два вертолёта ВСУ

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ с позывным Хищник заявил, что за время спецоперации ему удалось уничтожить пять самолётов и два вертолёта украинских войск. По его словам, первый вертолёт был сбит осенью 2022 года в районе Угледара.

«В сентябре 2022 года мы получили задачу выдвинуться в район населённого пункта Никольское и организовать воздушную засаду. Поступила информация, что два вертолёта противника наносят огневое поражение нашим подразделениям», — отметил Хищник.

Морпех уточнил, что вместе с бойцом по позывному Бат они несколько суток вели скрытое наблюдение. На четвёртые сутки во время боёв за опорные пункты ВСУ они услышали звук винта вертолёта. Его товарищ обнаружил цель, но из-за выбранной позиции не мог выполнить по нему пуск.

«Тогда я принял решение самостоятельно произвести пуск из ПЗРК. Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Но спустя несколько секунд вертолёт вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — вспоминает командир, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что ВСУ урок не усвоили, поэтому примерно через две недели украинская авиация снова попыталась действовать по тому же маршруту, но была нейтрализована аналогичными методами. Позже по аналогичной схеме Хищнику удалось поразить ещё несколько воздушных целей. По его словам, в его послужном списке пять разбитых Су-25 и два вертолёта: Ми-8 и Ми-24.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают теснить противника на северных направлениях республики и уже подходят к Славянску. Он назвал ситуацию обнадёживающей, но подчеркнул, что до окончательной развязки ещё далеко.