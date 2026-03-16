Иностранец погиб при падении ракеты на машину в ОАЭ

В Абу-Даби в результате падения ракеты на гражданский автомобиль погиб один человек, он иностранец. Об этом сообщили местные власти в соцсети Х.

«Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с падением ракеты на гражданский автомобиль, <…> в результате которого погиб один гражданин Палестины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось об инциденте с БПЛА в районе международного аэропорта Дубая, который привёл к пожару на объектах топливной инфраструктуры. По данным властей эмирата, один из резервуаров получил повреждения. Подразделения гражданской обороны оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты приступили к тушению огня и проверке территории.