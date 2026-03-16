Российский завод Bosch снова выпускает холодильники

Завод бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом, который находится под управлением компании «Газпром Бытовые системы», возобновил производство и по итогам 2025 года вышел на прибыль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «дочки» «Газпрома».

Согласно финансовой отчётности, предприятие заработало 192,5 млн рублей после убытка в 1,7 млрд рублей годом ранее. Выручка также выросла — со 100 млн до 422,4 млн рублей.

В компании сообщили, что производство холодильников было возобновлено в мае 2025 года. Техника выпускается под собственной маркой Darina, а также по контрактам для брендов Weissgauff, Kuppersberg и других. К концу года предприятие наладило выпуск более 30 моделей. Среди покупателей продукции — крупные российские ретейлеры «М.Видео-Эльдорадо», DNS и компания Weissgauff. С момента перезапуска выпущено более 30 тысяч холодильников. В 2026 году планируется увеличить производство до 100 тысяч единиц, а к 2027-му — до 220 тысяч. Также рассматривается запуск выпуска стиральных машин.

Ранее Life.ru сообщал, что Ford сократит тысячу рабочих мест на заводе в Кёльне. Причина в низком спросе на электромобили среди европейцев — расширять производство нерентабельно, в связи с чем предприятие перейдёт на новый режим работы с января следующего года.