Семья Вячеслава Дацика будет расследовать обстоятельства гибели его сына на СВО

Семья известного бойца ММА Вячеслава Дацика, чей сын Ярослав погиб в зоне СВО, намерена расследовать обстоятельства его гибели. Об этом сообщила бабушка погибшего Светлана Дацик в беседе с АиФ.

«Пока будем выяснять, кто и за что убил нашего внука. Я этого не оставлю. Я отправила Вячеславу свои подозрения, дальше как карта ляжет», — заявила она.

Бабушка погибшего солдата подчеркнула, что готова к решительным действиям, чтобы докопаться до правды.

Напомним, 43-летний Вячеслав Дацик в 2023 году добровольно направился в зону СВО. В 2024‑м он получил ранение во время выполнения боевой задачи. Недавно стало известно о гибели его 21-летнего сына Ярослава на Запорожском направлении в результате атаки FPV-дрона.