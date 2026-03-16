16 марта, 09:12

Семья Вячеслава Дацика будет расследовать обстоятельства гибели его сына на СВО

Обложка © VK / Светлана Дацик

Семья известного бойца ММА Вячеслава Дацика, чей сын Ярослав погиб в зоне СВО, намерена расследовать обстоятельства его гибели. Об этом сообщила бабушка погибшего Светлана Дацик в беседе с АиФ.

«Пока будем выяснять, кто и за что убил нашего внука. Я этого не оставлю. Я отправила Вячеславу свои подозрения, дальше как карта ляжет», — заявила она.

Бабушка погибшего солдата подчеркнула, что готова к решительным действиям, чтобы докопаться до правды.

Боец ММА Дацик обещал воевать до конца после гибели 21-летнего сына от FPV-дрона

Напомним, 43-летний Вячеслав Дацик в 2023 году добровольно направился в зону СВО. В 2024‑м он получил ранение во время выполнения боевой задачи. Недавно стало известно о гибели его 21-летнего сына Ярослава на Запорожском направлении в результате атаки FPV-дрона.

Владимир Озеров
