Командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отказалось эвакуировать раненых бойцов с линии фронта в Днепропетровской области, сославшись на желание поспать. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Подразделение попало под удар ФАБа: четверо военнослужащих погибли, ещё трое получили ранения. Однако один из командиров отказался отправлять за ранеными транспорт, объяснив это необходимостью дополнительного отдыха.

«Один из командиров отказал в эвакуации раненых, мотивируя желанием поспать лишние часы», — сообщили в силовых структурах ТАCC.

А на другом участке фронта солдаты ВСУ месяцами ходили мимо тел сослуживцев, пока их не нашли ВС РФ. Речь о Лиманском направлении, где украинские подразделения сталкиваются с серьёзными потерями, а моральное состояние бойцов остаётся крайне напряжённым.