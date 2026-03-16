16 марта, 09:53

Названы три региона, откуда ВСУ бросили 250 дронов-камикадзе в атаку на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Украинские формирования продолжают атаковать российскую столицу с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Рои дронов-камикадзе FP-1 запускаются сразу из трёх регионов: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотники летят небольшими группами — по восемь-десять штук — волнами. Это затрудняет работу ПВО. Технические характеристики FP-1 впечатляют: длина аппарата — 3,5 метра, дальность полёта — до 1200 километров, боевая часть — до 50 килограммов взрывчатки. Именно такие дроны три дня подряд пытаются прорваться к Москве.

Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки
Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки

Напомним, 15 марта минобороны РФ сообщило, что с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 73 сбиты над Брянской областью, 18 — над Московским регионом (14 летели на Москву), 7 — над Калужской, 6 — над Смоленской, 5 — над Курской областями, по одному — над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и акваторией Чёрного моря. За последние двое суток на подлёте к Москве и на втором рубеже сбито 250 дронов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
