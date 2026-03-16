Названы три региона, откуда ВСУ бросили 250 дронов-камикадзе в атаку на Москву

Украинские формирования продолжают атаковать российскую столицу с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Рои дронов-камикадзе FP-1 запускаются сразу из трёх регионов: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей, сообщает Telegram-канал SHOT .

Беспилотники летят небольшими группами — по восемь-десять штук — волнами. Это затрудняет работу ПВО. Технические характеристики FP-1 впечатляют: длина аппарата — 3,5 метра, дальность полёта — до 1200 километров, боевая часть — до 50 килограммов взрывчатки. Именно такие дроны три дня подряд пытаются прорваться к Москве.