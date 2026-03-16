США перебросили три военных самолёта в Румынию, на подходе сотни солдат

В Румынию прибыли первые три самолёта Boeing KC-135 Stratotanker после того, как страна дала своё согласие на размещение у себя на территории дополнительных американских военных частей и боевой авиации для продолжения военной кампании Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

«Три американских самолёта-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолёты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке. Помимо самолётов-заправщиков, должны прибыть радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен солдат», — сказано в тексте.

Предполагается, что в ближайшее время самолёты приступят к отработке задач по дозаправке в воздухе таких истребителей, как F15, F22 и F35. Румыния уже подтвердила, что полностью поддерживает миссии США и будет помогать усиливать силы НАТО в регионе, так как «ситуация в сфере безопасности изменилась».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США планируют временно развернуть свои истребители и контингент численностью до 500 человек на территории Румынии. Предполагается, что база Михаил Когэлничану станет ключевым пунктом для проведения более масштабных операций, включая материально-техническое обеспечение и дозаправку самолётов, задействованных в миссиях на Ближнем Востоке. Президент Румынии Никушор Дан публично уже дал согласие на размещение самолётов и военных США.